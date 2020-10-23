Помпео намерен встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана по отдельности

Ранее Помпео отметил, что ожидает услышать от глав МИД информацию о ситуации на местах и постараться найти варианты деэскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Американский Госсекретарь Майк Помпео намерен встретиться в пятницу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по отдельности, пишет РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

На 9:30 по местному времени запланирована встреча Помпео с азербайджанским министром Джейхуном Байрамовым, а на 10:30 – встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Ранее Помпео заявил, что хочет услышать от министров сведения об обстановке на местах и попытаться найти пути к деэскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.