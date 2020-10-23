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Проверка прохожих на улицах в Баку во время пандемии коронавируса COVID 19

Число выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 48 тысяч

© photo: AFP 2020 / TOFIK BABAYEV
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1389)
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Sputnik Грузия
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В Азербайджане с конца февраля зарегистрирован 48 221 факт заражения коронавирусом, из них 40 831 человек выписан после лечения, 656 пациентов клиник спасти не удалось.

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 825 человек). В то же время 212 пациентов (171 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались восемь пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

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photo: Government of Georgia / FB
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Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлен в общей сложности 48 221 случай заражения коронавирусом, из этого числа 40 831 человек благополучно прошел лечение, 656 пациентов клиник скончались.

Лечение 6734 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 270 144 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9951 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1389)


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