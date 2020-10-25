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Алиев: отношения с Грузией станут примером для Азербайджана и Армении

photo : Azerbaijani Presidential Press Office
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (151)
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Армяне и азербайджанцы могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, заявил президент

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Отношения с Грузией в будущем могут послужить примером для отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас сложно прогнозировать, когда и что произойдет. Это зависит не только от нас, потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс, но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией, в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир", - сказал Алиев.

Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана ведут операцию в Нагорном Карабахе
photo : courtesy of Ministry of Defence of Azerbaijan
В азербайджанском городе Гянджа при обстреле умер россиянин

Президент отметил, что путь к мирному урегулированию конфликта все еще существует, и привел несколько примеров из новейшей истории.

"Я абсолютно уверен. Но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны. Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других странах?" - сказал он.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

© photo: Sputnik / Valeriy Melnikov
ВОЗ призывает Армению и Азербайджан прекратить бои в Карабахе

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (151)


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