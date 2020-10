Алиев: отношения с Грузией станут примером для Азербайджана и Армении

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Отношения с Грузией в будущем могут послужить примером для отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас сложно прогнозировать, когда и что произойдет. Это зависит не только от нас, потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс, но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией, в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир", - сказал Алиев.