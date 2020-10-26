Баку и Ереван договорились о новом перемирии

ТБИЛИСИ, 26 окт - Sputnik. Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня с 8:00 по местному времени в понедельник.

23 октября в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана — Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова – с госсекретарем США Майком Помпео. Министры иностранных дел двух стран встречались с госсекретарем по отдельности.

"Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08:00 по местному времени... 26 октября 2020 года. США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", – говорится в заявлении госдепа.

Стороны, заявили о приверженности соблюдению соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября и подтвержденном спустя семь дней в Париже.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Заграбом Мнацаканяном 29 октября в Женеве.

"Сопредседатели и главы МИД договорились снова встретиться в Женеве 29 октября для обсуждения, достижения соглашения и начала выполнения – в соответствии с временными рамками, которые будут согласованы - всех необходимых мер для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта согласно основным принципам, одобренным Азербайджаном и Арменией", – говорится в заявлении сопредседателей.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.