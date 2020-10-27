Число выявленных в Армении инфицированных коронавирусом превысило 80 тысяч

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 80 410, сообщает Sputnik Армения.

За сутки выявлено 1 600 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 222 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 347 (плюс 8 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 51 814 человек. На лечении находятся 27 027 человек. Общее количество проведенных тестов – 382 938.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.