13:55 27 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8158
  • 100 RUB4.2209
  • USD3.2285
Поиск
Медицинский персонал инфекционной больницы Норк

Число выявленных в Армении инфицированных коронавирусом превысило 80 тысяч

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1397)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201027/249819933/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-infitsirovannykh-koronavirusom-prevysilo-80-tysyach.html

В Армении за последние дни число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко увеличилось. Минздрав призывает граждан строго соблюдать противоэпидемические нормы

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 80 410, сообщает Sputnik Армения.

За сутки выявлено 1 600 новых случаев заражения.

Пандемия коронавируса COVID 19 - тестирование жителей на коронавирус в Индии
© AP Photo / Mahesh Kumar A
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 27 октября

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 222 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 347 (плюс 8 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 51 814 человек. На лечении находятся 27 027 человек. Общее количество проведенных тестов – 382 938.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1397)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться