Число выявленных в Азербайджане случаев заражения COVID-19 превысило 50 тысяч

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались девять пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 663 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 527 человек), в то же время 283 пациента (131 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались девять пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 51 149 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 41 693 человека благополучно прошли лечение, 688 пациентов клиник скончались.

Лечение 8 768 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 308 048 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 700 - за минувшие сутки.