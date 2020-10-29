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Медики в Госпитале Таможенного Комитета, фото из архива

Антирекорд в Азербайджане: за сутки в стране выявлено более тысячи зараженных COVID-19

© photo: Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201029/249849355/Antirekord-v-Azerbaydzhane-za-sutki-v-strane-vyyavleno-bolee-tysyachi-zarazhennykh-COVID-19.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 53 152 факта заражения коронавирусом, из них 42 516 человек выписаны после лечения, 708 пациентов клиник спасти не удалось

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1015 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 988 человек). В то же время 483 пациента (340 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались девять пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Медик в лаборатории наблюдает под микроскопом на зараженную коронавирусом клетку
© photo: AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI
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Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 53 152 случая заражения коронавирусом, из этого числа 42 516 человек благополучно прошли лечение, 708 пациентов клиник скончались.

Лечение 10 636 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 331 287 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 813 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1406)


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