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Нагорный Карабах - солдат азербайджанской армии осматривает захваченную армянскую технику

На занятых азербайджанской армией территориях вводится особое управление

© REUTERS / AZIZ KARIMOV
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (156)
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Министерству внутренних дел поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временного особого управления на занятых азербайджанской армией территориях в зоне карабахского конфликта, сообщает  Sputnik Азербайджан.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, с начала боев в зоне Нагорно-Карабахского конфликта войска взяли под контроль 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.

Карабах, НКР, Мартакерт
© photo: Sputnik / Asatur Esayants
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В документе говорится, что глава Азербайджана постановил создать на указанных территориях в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики временные комендатуры, осуществляющие особое управление по каждому району.

Министерству внутренних дел поручается назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур. В свою очередь, временным комендатурам предстоит координировать свою деятельность с Минобороны АР и Государственной пограничной службой Азербайджана.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Нагорный Карабах - Степанакерт. Последствия обстрела и разрушения
© AP Photo / Karo Sahakyan
Главы МИД Армении и Франции выступили за перемирие в Карабахе

Армения объявила военное положение и впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (156)


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