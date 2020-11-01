16:56 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Пробирка с тестом на коронавирус в руках у сотрудницы в медицинской лаборатории в Москве

Число выявленных в Армении случаев заражения коронавирусом превысило 90 тысяч

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1418)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201101/249894134/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-prevysila-90-tysyach.html

В Армении за последние дни число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко увеличилось. Минздрав призывает граждан строго соблюдать противоэпидемические нормы

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 92 254, сообщает Sputnik Армения.

За сутки в стране выявлен 2441 новый случай заражения.

Тест на кронавирус. Архивное фото
© AFP / PHILIPPE LOPEZ
Число случаев коронавируса в мире превысило 46 миллионов – университет Хопкинса

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1363 человека (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 373 (плюс 6 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 55 827 человек. На лечении находится 34 691 человек. Общее количество проведенных тестов – 407 980.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1418)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
Сторонники ЕНД проводят акцию у парламента против итогов выборов - видео
Сторонники оппозиции проводят акцию у парламента против итогов выборов - видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться