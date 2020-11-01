Число выявленных в Армении случаев заражения коронавирусом превысило 90 тысяч

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 92 254, сообщает Sputnik Армения.

За сутки в стране выявлен 2441 новый случай заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1363 человека (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 373 (плюс 6 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 55 827 человек. На лечении находится 34 691 человек. Общее количество проведенных тестов – 407 980.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.