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Тест по выявлению коронавируса в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 100 тысяч

© photo : National Center for Disease Control and Prevention
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1441)
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201106/249949739/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-100-tysyach.html

В Армении за последние дни число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко увеличилось. Минздрав призывает граждан строго соблюдать противоэпидемические нормы

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 101 773, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 ноября, таких случаев было 99 563. Таким образом, за сутки выявлено 2210 новых случаев заражения.

Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Проект по разработке вакцины от коронавируса
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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От осложнений коронавируса в Армении скончались 1506 человек (плюс 30 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 397 (плюс 7 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 61 782. На лечении находятся 38 088 человек. Общее количество проведенных тестов – 428 687.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1441)


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