Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 60 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 62 338 фактов заражения коронавирусом, из них 47 257 человек выписаны после лечения, 811 пациентов клиник спасти не удалось

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 805 пациентов выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 62 338 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 47 270 человек благополучно прошли лечение, 811 пациентов клиник скончались.

Лечение 14 257 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 417 368 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 825 - за минувшие сутки.