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Полиция и военные в Баку Азербайджан во время пандемии COVID 19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 60 тысяч

photo : Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1441)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201106/249950657/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-60-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 62 338 фактов заражения коронавирусом, из них 47 257 человек выписаны после лечения, 811 пациентов клиник спасти не удалось

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 805 пациентов  выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Проект по разработке вакцины от коронавируса
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 62 338 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 47 270 человек благополучно прошли лечение, 811 пациентов клиник скончались.

Лечение 14 257 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 417 368 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 825 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1441)


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