Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 65 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 65 411 фактов заражения коронавирусом, из них 48 908 пациентов выписаны после лечения, 840 человек скончались

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1663 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 859 пациентов выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 16 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 65 411 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 48 908 человек благополучно прошли лечение, 840 пациентов клиник скончались.

Лечение 15 663 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 441 230 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 722 - за минувшие сутки.