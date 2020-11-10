Грузинский политик сделал резкое заявление по Армении и Карабаху

Для того, чтобы осознать правильность решения Пашиняна, армянам понадобится много лет, считает грузинский оппозиционный политик

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил страну от карабахского бремени - связанная с Карабахом Армения была обречена, считает один из лидеров оппозиционной "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили.

Девятого ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"Никол Пашинян волей не волей, по большей части, освободил Армению от карабахского бремени… Многие годы понадобятся армянам, чтобы осознать это… В Армении много людей, которые ориентируются на прошлое. Пашинян - самый крутой армянин. Связанная Карабахом Армения была обречена", - пишет Бердзенишвили на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению политика, сейчас уже не имеет существенного значения, сможет ли Пашинян сохранить власть.

"Он посмотрел правде в глаза, боролся и, как ожидалось, проиграл. В отличие от Тер-Петросяна, он посмел и поступил адекватно. Степанакерт, Лачинский коридор пока что остаются под контролем Армении/России. А Тер-Петросян не смог и власть удержать, и Армения потеряла более двух десятилетий. На мой взгляд, это правда", - пишет Бердзенишвили.

Граждане Армении в считанные минуты отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий. Акция протеста прошла у правительства. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжались до сих пор.

Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция - участник НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ.

Российские миротворцы начинают прибывать в Нагорный Карабах >>

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.