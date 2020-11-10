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Здание Генеральной прокуратуры Азербайджана, фото из архива

Генпрокуратура Азербайджана открыла уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

© photo: Sputnik / Anar Mustafaev
Кавказ
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201110/249994285/Genprokuratura-Azerbaydzhana-otkryla-ugolovnoe-delo-iz-za-sbitogo-rossiyskogo-vertoleta.html

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики связался с российским коллегой, сообщив о ходе следствия и реализованных следственных мерах для определения круга виновных лиц

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по факту сбитого военного вертолета Ми-24 Российской Федерации, сообщает Sputnik Азербайджан.

В понедельник, 9 ноября в 18:30 (по бакинскому времени) на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 РФ. В результате погибли двое и пострадал один военнослужащий.

Поисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24 в Армении
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Уголовное дело заведено по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее смерти двух и более лиц, совершенное в военное время или в боевой обстановке) Уголовного кодекса АР. Следственные действия по факту возложены на Военную прокуратуру Нахчыванской Автономной Республики.

Сотрудники прокуратуры при участии военных экспертов осмотрели ракетную установку, а также информационные системы, допросили военнослужащих и запросили всю документацию, необходимую для следствия.

В настоящее время реализуются интенсивные оперативно-следственные мероприятия для определения виновных и привлечения их к ответственности.

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Фото с места ЧП
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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В связи с уголовным делом генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев написал официальное письмо и связался по телефону с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. Глава азербайджанского ведомства выразил соболезнование российскому коллеге, пожелав скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.

Глава Генпрокуратуры рассказал о ходе следствия, обещая провести всестороннее и объективное следствие по данному факту.

В свою очередь Краснов сообщил о возбуждении Генпрокуратурой РФ параллельного уголовного дела по тому же инциденту. Координация в ходе следствия с азербайджанским ведомством послужит эффективности расследования, отметил представитель российского ведомства.



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