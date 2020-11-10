Лидер оппозиционной партии Армении требует отставки Пашиняна

Лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян подчеркнул, что прежней Армении больше нет. В том числе из-за политики Пашиняна

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после окончания действия режима военного положения, сообщает Sputnik Армения.

9 ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"Однозначно одно - армянский народ не проиграл. Проиграл в данном случае руководитель страны. Мы не можем жить с проигравшим руководителем, и он должен уйти. Как и когда, обсудим после решения военных вопросов и вопросов безопасности", — заявил Марукян во время прямого эфира в Facebook.

По его словам, он обращался к Пашиняну, требуя закрытых встреч, писал и накануне, однако премьер отнекивался под предлогом нестабильной ситуации. Марукян рассказал, что о документе по Карабаху он узнал спустя несколько часов после последней попытки поговорить с премьером.

Армении, которая вместе с Карабахом составляла 42 тысячи квадратных метров, и чьим премьером был Никол Пашинян, больше нет.

"Этой Армении больше нет, в том числе из-за проводимой Пашиняном политики и подписанного им документа", — сказал Марукян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжались до сих пор.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.