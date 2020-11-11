Российские миротворцы двинулись из Армении в Карабах

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров, затем миротворцы развернут контингент и выставят наблюдательные посты

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Подразделение российского миротворческого соединения в Армении направилось в Нагорный Карабах, где будет следить за прекращением огня в зоне конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее российские миротворцы с техникой и вооружением после переброски в Армению провели разгрузку и сформировали колонны для марша в район сосредоточения.

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров. Затем миротворцы развернут контингент и выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, боевые действия в Нагорном Карабахе остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.