Протесты в Армении продолжаются: оппозиция создала Комитет спасения родины

Обстановка в центре Еревана продолжает накаляться: тысячи протестующих требуют отставки Никола Пашиняна, а оппозиция хочет добиться разрыва соглашения с Баку и Москвой

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация") Ишхан Сагателян заявил, что в Армении создан Комитет спасения родины. Об этом пишет Sputnik Армения.

Несмотря на режим военного положения в Армении, оппозиция организовала митинг на Площади Свободы в Ереване, протестуя против подписания руководством страны трехстороннего заявления по Карабаху и требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как рассказал Сагателян на митинге, существует три условия, которых должна добиваться оппозиция.

"Сейчас для всех нас главная задача – спасение Арцаха. Для этого нужно сделать три шага. Первое – создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе – немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третье – спасти проданные предательством наши земли", – сказал Сагателян.

Обстановка на Площади Свободы накаляется: митингующие скандируют "Никол – предатель!", происходят стычки с полицией. Пострадали уже три сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает Sputnik Армения, на площади стоит полицейский кордон, правоохранители массово задерживает активистов. Людей забирают без предъявления каких-либо обоснований.

Четыре представленные в парламенте Нагорного Карабаха партии также присоединились к требованиям армянской оппозиции об отставке Пашиняна и вдобавок хотят отставки президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.

Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет НК с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.