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Протестующие в Ереване

Ультиматум протестующих в Армении – Пашинян должен уйти в отставку до полуночи

© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Кавказ
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201111/250004951/Ultimatum-protestuyuschikh-v-Armenii--Pashinyan-dolzhen-uyti-v-otstavku-do-polunochi.html

Обстановка в центре Еревана неспокойная: тысячи протестующих требуют отставки Никола Пашиняна, а оппозиция хочет добиться разрыва соглашения Еревана с Баку и Москвой

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Протестующие в Ереване дали время до полуночи премьер-министру Армении Николу Пашиняну для добровольной отставки, сообщает РИА Новости.

Если этого не произойдет, в 00:30 оппозиция расскажет о дальнейших шагах, с помощью которых "попытается решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.

Митинг оппозиции в Ереване
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Протесты в Армении продолжаются: оппозиция создала Комитет спасения родины

Как рассказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, представители оппозиции хотят избежать потрясений, хотя уверены, что граждане по призыву выйдут на акции неповиновения по всей республике. Он также предостерег власти от массовых задержаний, подчеркнув, что это будет "большой ошибкой".

Оппозиция в Армении второй день протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. На площади Свободы в центре Еревана тысячи людей требуют его отставки и разрыва соглашения. Митингующие скандируют "Никол — предатель", полиция задержала около 130 человек.

Ранее оппозиция заявила о создании в стране Комитета спасения родины, а также о начале сбора подписей для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Соглашение по Карабаху: о чем договорились Азербайджан, Армения и Россия
video: Ria.ru / AZTV / RT Arabic / Минобороны России / Пресс-служба правительства Республики Армении / Ruptly
Соглашение по Карабаху: о чем договорились Азербайджан, Армения и Россия

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.



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