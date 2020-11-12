Россия и Турция создают центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Россия и Турция создают совместный центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Соответствующий меморандум подписали министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

По словам Шойгу, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

Он отметил, что "решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".

Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.