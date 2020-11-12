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Митинг оппозиции в Ереване

В Ереване проходит очередная акция протеста, начались задержания

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На место, где проходит очередная акция протеста, стягивают силовиков в спецэкипировке, людей уже начинают задерживать

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В центре Еревана, у театра оперы, снова проходит акция протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Митинг оппозиции в Ереване
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Протесты в Армении продолжаются: оппозиция создала Комитет спасения родины

На этот раз на митинге собрались несколько сотен человек, они все так же требуют отставки Пашиняна. Полиция взяла их в кольцо.

Подразделения МВД Армении уже начали разгон акции у театра оперы в центре Еревана. Также силовики проводят задержания участников митинга. На место стягивают силовиков в спецэкипировке.

Оппозиция в Армении третий день протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Накануне на площади Свободы в центре Еревана прошла массовая акция оппозиции, к вечеру протестующий переместились к зданиям парламента и правительства.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

Соглашение по Карабаху: о чем договорились Азербайджан, Армения и Россия
video: Ria.ru / AZTV / RT Arabic / Минобороны России / Пресс-служба правительства Республики Армении / Ruptly
Соглашение по Карабаху: о чем договорились Азербайджан, Армения и Россия

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Никол Пашинян, Акция протеста, Ереван


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