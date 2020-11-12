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Тест на короновирус в Госпитале Таможенного Комитета, фото из архива

Число выявленных в Азербайджане инфицированных коронавирусом превысило 70 тысяч

© photo : The State Customs Committee of AR
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1459)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201112/250019048/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-infitsirovannykh-koronavirusom--prevysilo-70-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 70 216 фактов заражения коронавирусом, из них 51 986 пациентов выписаны после лечения, 905 человек скончались

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 979 пациентов выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

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© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 70 216 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 51 986 человек благополучно прошли лечение, 905 пациентов клиник скончались.

Лечение 17 325 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 479 638 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 796 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1459)


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