Число выявленных в Азербайджане инфицированных коронавирусом превысило 70 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 70 216 фактов заражения коронавирусом, из них 51 986 пациентов выписаны после лечения, 905 человек скончались

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 979 пациентов выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 70 216 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 51 986 человек благополучно прошли лечение, 905 пациентов клиник скончались.

Лечение 17 325 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 479 638 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 796 - за минувшие сутки.