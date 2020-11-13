Оппозиционные партии проводят очередной массовый митинг в Ереване

Представители оппозиции утверждают, что не все еще потеряно, а ход событий можно будет изменить после смены власти в Армении

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. В центре Еревана проходит акция протеста оппозиционных партий против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

На этот раз на акции протеста собрались несколько тысяч человек, они все так же требуют отставки Пашиняна.

К демонстрантам присоединились люди в военной форме. Они заявляют, что недавно вернулись с передовой.

Бывший премьер-министр страны Грант Багратян высказал мнение, что еще не все потеряно и после смены власти можно будет изменить ход событий в Карабахе.

"Путем переговоров можно изменить эту плачевную ситуацию. Согласно этому договору, мы потеряли 100 тысяч тонн зерен. Большое количество хлеба Армении Арцаха предоставлялось этими землями. Теперь их нет. Как мы будем жить?" – сказал Багратян.

Оппозиция в Армении четвертый день протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.