Россия за сутки отправила 20 самолетов с миротворцами в Карабах

Всего с момента подписания соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном совершено 73 вылета самолетов с 1 100 российскими миротворцами

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, средства материально-технического обеспечения, а также более 170 военнослужащих миротворческого подразделения", – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже более 1 100 российских миротворцев переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 вылета самолетов.

Всего группировка составит 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.