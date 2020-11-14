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Отправка миротворцев в Нагорный Карабах

Командующий российскими миротворцами рассказал о текущей ситуации в Карабахе

photp: courtesy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (182)
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Как сообщали в Минобороны, миротворцы приступили к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг"

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Командующий российскими миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал о текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
video: Ruptly / Минобороны России
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт

"Соглашение, подписанное главами трех государств, на сегодняшний день выполняется в полном объеме. На территории соприкосновения остановлены все боевые действия, обстановка стабилизируется. Основу контингента РФ составляет 15-я миротворческая бригада, личный состав прошел необходимую подготовку", – сказал он в видеообращении, которое опубликовало Минобороны.

Как сообщали в военном ведомстве, миротворцы приступили к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они уже развернули 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки.

Уже сегодня военные завершат развертывание всех наблюдательных постов в Карабахе, рассказал Мурадов.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

Нагорный Карабах. Армянские военнослужащие
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (182)
Теги:
Карабахский конфликт


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