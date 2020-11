Экс-глава СНБ Армении задержан по делу о подготовке покушения на Пашиняна

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Бывшего главу Службы национальной безопасности Армении и лидера оппозиционной партии "Отечество" Артура Ванецяна задержали по подозрению в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

photp: courtesy of Ministry of Defense of the Russian Federation