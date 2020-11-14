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Лидер партии Родина, бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян

Экс-глава СНБ Армении задержан по делу о подготовке покушения на Пашиняна

Sputnik
Кавказ
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Действия властей в партии лидера оппозиционной партии квалифицируют как политическое преследование

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Бывшего главу Службы национальной безопасности Армении и лидера оппозиционной партии "Отечество" Артура Ванецяна задержали по подозрению в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
photp: courtesy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Командующий российскими миротворцами рассказал о текущей ситуации в Карабахе

Об этом сообщили в совместном заявлении адвокаты Лусине Саакян и Ерванд Варосян.

"Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору", – написала Саакян в Facebook.

По словам юриста, только власть, стремящаяся любой ценой заткнуть рты своим оппонентам, могла додуматься до обвинений о подготовке узурпации власти и убийстве Никола Пашиняна. Саакян добавила, что комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно. Преследование Ванецяна она назвала политическим, с целью сохранения власти.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы хотели провести обыск в доме Ванецяна и его родителей, однако не смогли выяснить адрес и разрешение на обыск получили по совершенно другому адресу. Затем с обысками они пришли в офис фонда "Родина".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Парламенте (7 июня 2018). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана ранее на этой неделе приняли совместное заявление. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.

Теги:
Никол Пашинян, Армения


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