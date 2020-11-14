СНБ Армении сообщила о предотвращении покушения на Пашиняна

В ходе обысков у подозреваемых нашли несколько пулеметов Калашникова, автоматы, ружья с оптическими прицелами, гранаты и другое оружие

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Служба национальной безопасности Армении раскрыла подробности уголовного дела, возбужденного по факту попытки узурпации власти, свержения конституционного строя и подготовки убийства премьер-министра Никола Пашияна, сообщает Sputnik Армения.

В рамках дела в субботу задержаны экс-глава СНБ Артур Ванецян и командир добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашот Минасян.

По информации силового ведомства, Минасян, придерживаясь антиправительственных взглядов и будучи несогласным с проводимой правительством Армении внутренней и внешней политикой, незаконно приобрел значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Нагорном Карабахе и перевез его на территорию Армении. Все это он хранил в одном из строений в городе Сисиане.

Затем он в предварительном сговоре с руководителями партий и политическими деятелями, имеющими антиправительственные взгляды, намеревался убить премьер-министра Армении и добиться смены власти.

В ходе обысков в рамках уголовного дела в квартирах подозреваемых и других строениях найдены три пулемета Калашникова – ПК, один ручной пулемет Калашникова – РПК, два противотанковых гранатомета с оптическими прицелами, три автомата, 14 ружей с оптическими прицелами, девять ящиков патронов калибра 5,45 мм, пять ящиков патронов калибра 7,62 мм, один запал гранаты, 13 механических взрывателей, две гранаты "РГД", три запала ручной гранаты, один корпус противотанковой гранаты и другие боеприпасы и оружие.

На основании непосредственного возникшего подозрения уже задержан ряд лиц. СНБ продолжает выявлять других членов группы.

В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана ранее на этой неделе приняли совместное заявление. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.