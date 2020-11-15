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Ситуация в Нагорном Карабахе

Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (185)
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Азербайджан, исходя из гуманистических соображений, согласился предоставить армянской стороне дополнительное время

ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой предоставить отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района с 15 ноября до 25 ноября.

Об этом заявил в ходе брифинга помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Sputnik Азербайджан.

Ситуация в Нагорном Карабахе
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Вывод ополченцев из переходящих под контроль Баку районов продолжается

Азербайджан, исходя из гуманистических соображений, согласился предоставить армянской стороне дополнительное время.

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", - заявил Гаджиев.

Из Агдамского и Лачинского районов, как отметил помощник президента Азербайджана, армянские войска и население будут выходить по ранее обговоренному графику - до 20 ноября и до 1 декабря соответственно.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин заявили о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Баку) 10 ноября 2020 года.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (185)


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