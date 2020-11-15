Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой предоставить отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района с 15 ноября до 25 ноября.

Об этом заявил в ходе брифинга помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Sputnik Азербайджан.

Азербайджан, исходя из гуманистических соображений, согласился предоставить армянской стороне дополнительное время.

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", - заявил Гаджиев.

Из Агдамского и Лачинского районов, как отметил помощник президента Азербайджана, армянские войска и население будут выходить по ранее обговоренному графику - до 20 ноября и до 1 декабря соответственно.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин заявили о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Баку) 10 ноября 2020 года.