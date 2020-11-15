Число выявленых в Азербайджане случаев COVID-19 превысило 75 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 75 688 фактов заражения коронавирусом, из них 55 150 пациентов выписаны после лечения, 967 человек скончались.

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, В то же время 1101 пациент (1048 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 пациент, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 75 688 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 55 150 человек благополучно прошли лечение, 967 пациентов клиник скончались.

Лечение 19 571 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 516 084 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 377 - за минувшие сутки.