00:10 16 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
LIVE:
Проверка прохожих на улицах в Баку во время пандемии коронавируса COVID 19

Число выявленых в Азербайджане случаев COVID-19 превысило 75 тысяч

© photo: AFP 2020 / TOFIK BABAYEV
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1468)
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/1d/249313439.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201115/250047742/Chislo-vyyavlenykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-COVID-19-prevysilo-75-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 75 688 фактов заражения коронавирусом, из них 55 150 пациентов выписаны после лечения, 967 человек скончались.

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, В то же время 1101 пациент (1048 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 пациент, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в больнице в Лионе, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
В мире выявлены рекордные 657 тысяч случаев коронавируса за сутки

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 75 688 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 55 150 человек благополучно прошли лечение, 967 пациентов клиник скончались.

Лечение 19 571 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 516 084 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 377 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1468)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Элгуджа Лобжанидзе и Андре Калисир. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото
СПУТНИК_LIVE: Ты супер! 14.11.2020
Прямая трансляция - в эфире финал проекта "Ты супер!"
Количество суицидов в Европейском Союзе
Самоубийства в странах ЕС – рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться