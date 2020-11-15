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Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян

Экс-главу СНБ Армении освободили из-под стражи в зале суда

Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Экс-глава СНБ вышел к ожидающим его сторонникам и заявил, что не совершал никаких преступлений, власти своими действиями пытаются отстранить его от политических процессов

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Суд освободил экс-главу СНБ Артура Ванецяна из-под стражи. Решение о его задержании судья признал неправомерным, сообщает Sputnik Армения.

Собравшиеся напротив здания Шенгавитского суда встретили его аплодисментами.

Автомобиль патрульной службы на улице Вардананц
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
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"На этот раз справедливость восторжествовала. Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Эта предательская власть просто пытается отстранить меня от политических процессов. Мы вместе победим их, нас ничего не остановит", - сказал Ванецян.

Он сообщил журналистам, что в 23:30 Шенгавитский суд опубликует решение по ходатайству относительно его ареста.

Артур Ванецян был задержан 14 ноября по подозрению в совершении деяний по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Ранее адвокат Ванецяна заявила, что попытки власти обвинить экс-главу СНБ в подготовке убийства Пашиняна - "позорное политическое преследование".



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