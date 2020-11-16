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Премьер-министр Никол Пашинян перед началом церемонии награждения в честь Дня Независимости Армении (21 сентября 2020). Еревaн

"Готов ответить за свои ошибки" – Пашинян взял на себя ответственность за Карабах

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201116/250058705/Gotov-otvetit-za-svoi-oshibki--Pashinyan-vzyal-na-sebya-otvetstvennost-za-Karabakh.html

Политик заявил, что является "главным ответственным" за ситуацию, в ходе которой некоторые территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошли Азербайджану

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за происходящее в Нагорном Карабахе, передает Sputnik Армения

"Я – должностное лицо номер один, которое несет ответственность за произошедшее. Здесь не может быть разночтений. Я понимаю, что должен стать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья – народ – должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством", – сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, весной 2018 года, когда он пришел к власти, переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек "точку невозврата", когда речь шла о формуле "территория в обмен на ничего".

Ситуация в Нагорном Карабахе
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Нагорный Карабах: особенности службы российских миротворцев

Он добавил, что ему не удалось изменить логику переговоров по Карабаху, как и повысить "сопротивляемость" Армении. Теперь важнейший вопрос – статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими проблемами, добавил премьер.

Он также подчеркнул, что менять пункты соглашения по прекращению огня в Карабахе нельзя: Москва, Баку и Ереван подписали документ исходя из сложившейся военной ситуации.

"По сути, обратным числом изменить пункты документа – значит изменить военную ситуацию, что сегодня, по крайней мере, нереалистичная задача для подобных формулировок", – уточнил Пашинян, отметив, что в соглашении есть положения, нуждающиеся в трактовках.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах
video: Ruptly / YouTube / Минобороны России / RT ARABIC / AZTV
Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1 960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как заявлял в свою очередь Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.



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