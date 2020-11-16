Завершено развертывание наблюдательных постов российскими миротворцами в Карабахе

Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на наблюдательных постах в Южной и Северной зонах ответственности, сообщил представитель Минобороны РФ

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В районах проведения миротворческой операции завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки, заявил 16 ноября в ходе брифинга руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в Южной зоне ответственности и на девяти наблюдательных постах в Северной зоне ответственности. Вдоль Лачинского коридора действует сеть наблюдательских постов, обеспечивающих проход миротворческих колонн.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, отметил Конашенков.

В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших, указал представитель МО РФ. Процесс осуществляется в координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин заявили о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Баку) 10 ноября 2020 года.