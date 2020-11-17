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Военная техника российский миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора

Путин: Москва сохраняет статус-кво по Нагорному Карабаху

Sputnik
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (190)
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Если будут нормальные отношения между Азербайджаном и Арменией, можно будет решить и вопрос о статусе Карабаха, сказал Путин

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Если между Азербайджаном и Арменией будут нормальные отношения, то и вопрос о статусе Нагорного Карабаха можно будет решить, заявил президент России Владимир Путин.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Ситуация в Нагорном Карабахе
Sputnik
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"Да, такая проблема (статуса Нагорного Карабаха - Sputnik) существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Нагорному Карабаху.

"Что будет дальше - это предстоит решить в будущем, или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", - добавил президент России.

"Самое главное, что удалось сделать, - это прекратить кровопролитие", - сказал Путин.

Он добавил, что в результате конфликта, по официальным данным, погибли свыше четырех тысяч человек.

Ситуация в Нагорном Карабахе
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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"На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - подчеркнул Путин. 

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Решение вызвало шквал критики в Армении, где некоторые слои общества обвиняют власть в предательстве национальных интересов. В Ереване уже несколько дней проходят митинги и шествия с требованием отставки правительства.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (190)


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