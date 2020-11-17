Помпео: США предлагают Еревану и Баку возобновить работу с МГ ОБСЕ

Решение должно основываться на принципах Хельсинкских договоренностей о неприменении угрозы силой, территориальной целостности и права народов на самоопределение и равные права

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. США призывают Армению и Азербайджан возобновить работу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для выработки долгосрочного решения по Нагорному Карабаху, заявил госсекретарь Майк Помпео. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепа США, сообщает Sputnik Армения.

"Соединенные Штаты приветствуют прекращение активного насилия между Арменией и Азербайджаном… Мы призываем стороны как можно скорее возобновить работу с сопредседателями Минской группы… для достижения долгосрочного и прочного политического решения нагорно-карабахского конфликта", — говорится в его заявлении.

Это решение, по словам Помпео, должно основываться на принципах Хельсинкских договоренностей о неприменении угрозы силой, территориальной целостности и права народов на самоопределение и равные права.

Лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.