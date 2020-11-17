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Майк Помпео во время выступления на Конференции Консервативного Политического Действия (CPAC) /2012 год/. Вашингтон, США

Помпео: США предлагают Еревану и Баку возобновить работу с МГ ОБСЕ

© CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Mike Pompeo
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (191)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201117/250078358/Pompeo-SShA-predlagayut-Erevanu-i-Baku-vozobnovit-rabotu-s-MG-OBSE.html

Решение должно основываться на принципах Хельсинкских договоренностей о неприменении угрозы силой, территориальной целостности и права народов на самоопределение и равные права

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. США призывают Армению и Азербайджан возобновить работу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для выработки долгосрочного решения по Нагорному Карабаху, заявил госсекретарь Майк Помпео. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепа США, сообщает Sputnik Армения.

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"Соединенные Штаты приветствуют прекращение активного насилия между Арменией и Азербайджаном… Мы призываем стороны как можно скорее возобновить работу с сопредседателями Минской группы… для достижения долгосрочного и прочного политического решения нагорно-карабахского конфликта", — говорится в его заявлении.

Это решение, по словам Помпео, должно основываться на принципах Хельсинкских договоренностей о неприменении угрозы силой, территориальной целостности и права народов на самоопределение и равные права.

Лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (191)


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