Количество выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 120 тысяч

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1870 человек, а число излечившихся от инфекции составляет 88 388

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 121 979, сообщает Sputnik Армения.

За последние сутки выявлено 1520 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1870 человек (плюс 31 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 478 (плюс 9 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 88 388. На лечении находятся 31 243 человека. Общее количество проведенных тестов – 475 986.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.