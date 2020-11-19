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Разработка вакцины от коронавируса

Количество выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 120 тысяч

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1486)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201119/250099509/Kolichestov-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-120-tysyach.html

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1870 человек, а число излечившихся от инфекции составляет 88 388

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 121 979, сообщает Sputnik Армения.

За последние сутки выявлено 1520 новых случаев заражения.

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© AP Photo / Emrah Gurel
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От осложнений коронавируса в Армении скончались 1870 человек (плюс 31 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 478 (плюс 9 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 88 388. На лечении находятся 31 243 человека. Общее количество проведенных тестов – 475 986.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1486)


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