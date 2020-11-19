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Проверка прохожих на улицах в Баку во время пандемии коронавируса COVID 19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 80 тысяч

© photo: AFP 2020 / TOFIK BABAYEV
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1488)
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В Азербайджане выявлено в общей сложности 83 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались

ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2597 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее - 2239 человек), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров АР в четверг, 1354 человек вылечились и были выписаны из больниц (1217 пациентов соответственно).

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© AP Photo / Emrah Gurel
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Согласно сообщению, от осложнения сопутствующих заболеваний скончались 23 человека.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 83 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались.

Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 23476 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 12874 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период -  1562442 теста.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1488)


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