Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 80 тысяч

В Азербайджане выявлено в общей сложности 83 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались

ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2597 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее - 2239 человек), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров АР в четверг, 1354 человек вылечились и были выписаны из больниц (1217 пациентов соответственно).

Согласно сообщению, от осложнения сопутствующих заболеваний скончались 23 человека.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 83 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались.

Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 23476 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 12874 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период - 1562442 теста.