В Нагорный Карабах из Армении за сутки вернулось 1,2 тысячи беженцев

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Свыше 1 200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении в четверг, сообщает Sputnik Армении.

"19 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 1 235 беженцев. Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь города Степанакерта", – говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 4 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.