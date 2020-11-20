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Беженцы из Карабаха прибывают из Армении в Степанакерт (17 ноября 2020). Карабах

В Нагорный Карабах из Армении за сутки вернулось 1,2 тысячи беженцев

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (197)
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Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Свыше 1 200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении в четверг, сообщает Sputnik Армении.

"19 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 1 235 беженцев. Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь города Степанакерта", – говорится в сообщении Минобороны России.

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© photo: Sputnik
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Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 4 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (197)


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