Азербайджанская армия вошла в Агдамский район

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Армия Азербайджана вошла в Агдамский район, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Административно он входит в состав Азербайджана. В июле 1993 года большая часть территории района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и впоследствии была включена в состав ее Аскеранского района.

Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Агдамский, переходят под контроль Баку.

Что касается Карабаха, там в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они намерены контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, его задача – следить за соблюдением перемирия.

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В азербайджанской столице соглашение назвали капитуляцией Еревана. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: отныне, как заявил Алиев, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

По словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, решение о мире далось ему сложно, но оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.