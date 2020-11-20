В Армении протестующие вновь блокируют дороги, есть задержанные

Несколько десятков человек были доставлены в отделения полиции после акций протеста против премьер-министра страны

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Оппозиционно настроенные жители Армении блокируют улицы в Ереване и Гюмри – втором по величине городе страны, требуя отставки премьера Никола Пашиняна пишет Sputnik Армения.

По данным агентства, на некоторых улицах после разгона акций правоохранителям пришлось вызывать эвакуаторы, чтобы забрать машины. Правоохранители дежурят на месте, чтобы протестующие не перекрыли дорогу вновь.

В пресс-службе полиции сообщили, что в полицейские участки доставлено 25 участников акций из разных частей города. Среди задержанных бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, экс-советник главы Карабаха Тигран Абрамян, экс-депутат Мигран Акопян и другие.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху. Периодически активисты перекрывают разные улицы.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.