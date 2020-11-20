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Акция протеста оппозиции в Ереване

В Армении протестующие вновь блокируют дороги, есть задержанные

© photo: Sputnik
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Несколько десятков человек были доставлены в отделения полиции после акций протеста против премьер-министра страны

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Оппозиционно настроенные жители Армении блокируют улицы в Ереване и Гюмри – втором по величине городе страны, требуя отставки премьера Никола Пашиняна пишет Sputnik Армения.

Площадь Республики после выбора Никола Пашиняна премьер-министром Армении (8 мая 2018). Еревaн
© photo: Sputnik / Ani Liparityan
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По данным агентства, на некоторых улицах после разгона акций правоохранителям пришлось вызывать эвакуаторы, чтобы забрать машины. Правоохранители дежурят на месте, чтобы протестующие не перекрыли дорогу вновь.

В пресс-службе полиции сообщили, что в полицейские участки доставлено 25 участников акций из разных частей города. Среди задержанных бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, экс-советник главы Карабаха Тигран Абрамян, экс-депутат Мигран Акопян и другие.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху. Периодически активисты перекрывают разные улицы.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
© video: Ruptly
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Теги:
Никол Пашинян, Армения, Протест, Ереван


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