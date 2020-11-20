Более 80 протестующих задержаны на акции протеста в Ереване

Ранее сообщалось о 25 задержанных после акции протеста оппозиционных партий, в ходе которой митингующие перекрывали улицы крупных городов страны

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Около 85 митингующих были доставлены в отделения полиции города Еревана во время акций протеста, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В полиции также сообщили, что из доставленных в участок никого пока не отпустили. Касательно количества новых подвергнутых приводу в полиции, после акции на площади Республики, информации нет.

Днем группа демонстрантов пыталась перекрыть дороги на разных улицах в центре Еревана и Гюмри, полиция не позволила остановить движение и провела задержания. Также несколько десятков активистов устроили автопробег в центре Еревана, а потом пытались перекрыть улицу.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху. Периодически активисты перекрывают разные улицы.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.