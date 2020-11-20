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Лавров доложил Путину о попытках сорвать миротворческую миссию в Карабахе

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (199)
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Путин заявил, что пытающиеся затормозить исполнение заявления по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу – война

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках затормозить выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Об этом он сказал в пятницу на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, посвященном российской миротворческой миссии в НКР, сообщает Sputnik Армении.

"Есть, к сожалению, тенденция - мы ее чувствуем, - которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. Попытки изменить характер миротворческой операции мы тоже наблюдаем, пока подспудные, но они тоже имеют место", - сказал Лавров.

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По его словам, МИД совместно с Минобороны, МЧС и российскими пограничниками участвует в оценке ситуации на земле. "Мы коррелируем соответствующим образом те сигналы, которые посылаем международным организациям, поощряя их как можно активнее предлагать свои возможности для скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, вопросов сохранения культурного наследия в зоне конфликта", - отметил Лавров.

В ответ президент России Владимир Путин предупредил, что в случае возобновления войны в Нагорном Карабахе кровь будет на руках тех, кто пытается затормозить реализацию достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта.

"Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали – о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война. И если, не дай Бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается торпедировать эти договоренности", - сказал Путин.

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Он добавил, что это должны все понимать и отдавать себе в этом отчет.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

 

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (199)


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