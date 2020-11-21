Режим военного положения в отношении СМИ немного смягчен в Армении

Приостановлено, в частности, действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих действия должностных лиц по обеспечению правового режима военного положения и госбезопасности

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, касающихся свободы выражения мнения и публикаций в СМИ, сообщается на странице КС в Facebook.

Решение принято на основании обращения защитника прав человека Армана Татояна.

«До принятия окончательного решения по обращению защитника прав человека приостанавливаются действия двух пунктов приложения к решению правительства о введении с 27 сентября военного положения», - заявили в КС.

В суде уточнили, что запрет временно устранен на «публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред)», передает РИА Новости.

«Приостановлено также действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности", - отмечается в сообщении.

В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.