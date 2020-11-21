Российский десант в Армении: первым в Ереван прибыл Шойгу

Российские министры направились в Ереван после совещания у Путина, который заявил о необходимости оказания всесторонней помощи жителям Карабаха

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Глава Минбороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации РФ, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в кабмине, члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что Шойгу уже встречается с Пашиняном.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с участием министров силового блока, финансов, энергетики и МИД, где подчеркнул важность оказания помощи жителям Карабаха и отметил, что консультации по этому вопросу с армянской стороной будут полезными.

Источники Sputnik Армения сообщают, что уже в субботу также ожидается прилет в Ереван главы МИД Сергея Лаврова, а также вице-премьеров Александра Новака, Алексея Оверчука и других представителей российского правительства, в том числе и руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Российская делегация обсудит с армянскими партнерами ситуацию в Карабахе, размещение миротворцев, оказание российской финансовой, технической помощи, содействия по линии МЧС.