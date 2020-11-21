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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Российский десант в Армении: первым в Ереван прибыл Шойгу

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201121/250119083/Rossiyskiy-desant-v-Armenii-pervym-v-Erevan-pribyl-Shoygu.html

Российские министры направились в Ереван после совещания у Путина, который заявил о необходимости оказания всесторонней помощи жителям Карабаха

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Глава Минбороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации РФ, сообщает РИА Новости.  

Как уточнили в кабмине, члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что Шойгу уже встречается с Пашиняном.

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
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Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с участием министров силового блока, финансов, энергетики и МИД,  где подчеркнул важность оказания помощи жителям Карабаха и отметил, что консультации по этому вопросу с армянской стороной будут полезными.

Источники Sputnik Армения сообщают, что уже в субботу также ожидается прилет в Ереван главы МИД Сергея Лаврова, а также вице-премьеров Александра Новака, Алексея Оверчука и других представителей российского правительства, в том числе и руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Российская делегация обсудит с армянскими партнерами ситуацию в Карабахе, размещение миротворцев, оказание российской финансовой, технической помощи, содействия по линии МЧС.



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