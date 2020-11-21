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Полиция и военные в Баку Азербайджан во время пандемии COVID 19

Азербайджан вслед за Грузией ввел обязательное ношение масок на улице

photo : Sputnik
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201121/250119791/Azerbaydzhan-vsled-za-Gruziey-vvel-obyazatelnoe-noshenie-masok-na-ulitse-.html

На территории Азербайджана действует антикоронавирусный карантинный режим, срок действия на данный момент определен до 06:00 28 декабря 2020 года

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Ношение масок и респираторов на открытом воздухе стало обязательным в Азербайджане с этой субботы с целью сдержать распространение коронавируса, сообщает Sputnik Азербайджан

"Ношение масок как на улице, так и в парках, на бульварах и в других общественных местах является обязательным. Нарушение этих требований влечет ответственность, установленную Кодексом об административных правонарушениях", – предупредила пресс-служба МВД Азербайджана.

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Покупатели у магазинов в масках
© Sputnik / STRINGER
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Наряду с приостановкой деятельности частных предприятий по выходным дням, а также приостановку деятельности всех видов общественного транспорта в уикенды, теперь каждый человек, выходя за порог дома, должен надеть на лицо защитную медицинскую маску.

Штраф за игнорирование этого правила в данном случае – сто манатов для физических лиц, это около 60 долларов. Должностные лица штрафуются на 200 манатов, юридические лица – на 400 манатов. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удваивается. 

Решением Кабинета министров АР от 19 ноября 2020 года в республике был продлен и ужесточен карантинный режим до 06:00 28 декабря 2020 года.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 87 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 869 человек вылечились, 1 079 – скончались. Число больных, в настоящее время проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 25 215 человек.

За последние сутки выявлено 3 169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 26 человек.

Соседняя Грузии, которая летом практически переборола коронавирус, но не смогла справиться с осенней вспышкой и теперь приближается к пику заболеваемости коронавирусом, ввела обязательное ношение масок на улице с 4 ноября. На этой неделе Грузия обогнала Азербайджан по общему числу заболевших – уже более ста тысяч.



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