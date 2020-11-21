Азербайджан вслед за Грузией ввел обязательное ношение масок на улице

На территории Азербайджана действует антикоронавирусный карантинный режим, срок действия на данный момент определен до 06:00 28 декабря 2020 года

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Ношение масок и респираторов на открытом воздухе стало обязательным в Азербайджане с этой субботы с целью сдержать распространение коронавируса, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Ношение масок как на улице, так и в парках, на бульварах и в других общественных местах является обязательным. Нарушение этих требований влечет ответственность, установленную Кодексом об административных правонарушениях", – предупредила пресс-служба МВД Азербайджана.

Наряду с приостановкой деятельности частных предприятий по выходным дням, а также приостановку деятельности всех видов общественного транспорта в уикенды, теперь каждый человек, выходя за порог дома, должен надеть на лицо защитную медицинскую маску.

Штраф за игнорирование этого правила в данном случае – сто манатов для физических лиц, это около 60 долларов. Должностные лица штрафуются на 200 манатов, юридические лица – на 400 манатов. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удваивается.

Решением Кабинета министров АР от 19 ноября 2020 года в республике был продлен и ужесточен карантинный режим до 06:00 28 декабря 2020 года.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 87 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 869 человек вылечились, 1 079 – скончались. Число больных, в настоящее время проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 25 215 человек.

За последние сутки выявлено 3 169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 26 человек.

Соседняя Грузии, которая летом практически переборола коронавирус, но не смогла справиться с осенней вспышкой и теперь приближается к пику заболеваемости коронавирусом, ввела обязательное ношение масок на улице с 4 ноября. На этой неделе Грузия обогнала Азербайджан по общему числу заболевших – уже более ста тысяч.