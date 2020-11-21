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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201121/250120280/Glava-MID-Rossii-Sergey-Lavrov-pribyl-v-Erevan.html

Российская делегация обсудит с армянской стороной ситуацию в Карабахе, размещение миротворцев, оказание российской финансовой, технической помощи, содействия по линии МЧС

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации РФ, сообщает Sputnik Армения.

Чуть ранее в Ереван прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уже встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Российский десант в Армении: первым в Ереван прибыл Шойгу

В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.

Источники Sputnik Армения в свою очередь сообщают, что ожидается также визит вице-премьера Александра Новака и других представителей российского правительства, в том числе и руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с участием министров силового блока, финансов, энергетики и МИД. Глава российского государства подчеркнул важность оказания всесторонней помощи жителям Карабаха. Он также выразил надежду, что консультации по этому вопросу с армянской стороной будут полезными.

Теги:
Сергей Лавров, Армения


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