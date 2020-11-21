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Ильхам Алиев

Алиев выступил за нормализацию отношений с Арменией

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (202)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201121/250127190/Aliev-vystupil-za-normalizatsiyu-otnosheniy-s-Armeniey.html

По слова азербайджанского президента, это создаст новую ситуацию в регионе и укрепит региональную безопасность

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что надеется на улучшение отношений Баку и Еревана. Об этом пишет РИА Новости.

Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.

"Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня, наши планы по нормализации отношений с Арменией, если они положительно будут приняты со стороны Еревана, создадут условие для создания новой ситуации в регионе, сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности. Это будет полезно для вас. И наши народы, поселившиеся в регионе, и наши соседи, и в целом мир будет более безопасным", – сказал Алиев.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (202)
Теги:
Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев


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