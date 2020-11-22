Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 90 тысяч

С конца февраля в стране зарегистрировано в общей сложности 93 094 случая заражения коронавирусом, из них 63 841 человек благополучно прошел лечение, 1131 пациент клиник скончался

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2735 человек), 1598 пациентов (1374 человека соответственно) были выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 24 пациента, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 93 094 случая заражения коронавирусом, из этого числа 63 841 человек благополучно прошел лечение, 1131 пациент клиник скончался.

Лечение 28 122 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 607 455 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 15 175 - за минувшие сутки.