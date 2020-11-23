В Нагорном Карабахе на мине подорвался российский офицер

Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, а офицер российского контингента миротворческих сил и четыре сотрудника МЧС Карабаха ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Сообщается, что 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместные группы, созданные по инициативе командования российских миротворцев для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, работают более недели слаженно и эффективно. Отмечается, что все найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.