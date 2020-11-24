Миссию по разминированию намерена развернуть ООН в Карабахе

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к проведению оценки гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря, сообщил РИА Новости представитель департамента операций ООН по поддержанию мира.

"Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны. Вероятно, оно (развертывание миссии UNMAS – ред.) начнется с миссии по оценке потребностей на местах в начале декабря", – сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает, что структуры ООН вслед за Международным Комитетом Красного Креста подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.