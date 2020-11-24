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Министр экономики Армении Тигран Хачатрян

Уже шестой министр за неделю подал в отставку в Армении

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201124/250147868/Uzhe-shestoy-ministr-za-nedelyu-podal-v-otstavku-v-Armenii.html

Помимо этого, средства массовой информации сообщают еще о нескольких лицах, которые будут отправлены в отставку

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Министр экономики Армении Тигран Хачатрян написал заявление об уходе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Анну Оганян.

Это уже шестой министр, который подал в отставку за семь дней, отмечает агентство.

Прохожий в защитной маске на площади Республики (26 марта 2020). Ереван
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
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Ранее в отставку подали главы МИД, МЧС, советник спикера парламента, главный военный инспектор, министр обороны. Также СМИ сообщают еще о нескольких лицах, которые будут отправлены в отставку.

Тигран Хачатрян стал министром в октябре 2018 года. До этого он долгие годы проработал в госаппарате.

В министерстве экономики он с 1995 года, в 2001-2006 годах занимал должность замминистра финансов и экономики. После этого ушел в металлургическую компанию "Валлекс" (как и, ранее, другой замминистра, Гагик Арзуманян). В "Валлексе" Хачатрян проработал 10 лет на должности финансового директора.

В 2016-18 годах вернулся в министерство (теперь уже – министерство экономики) на должность замминистра, а в октябре 2018 года возглавил его.

Теги:
Армения


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