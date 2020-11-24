На три процента выросла цена на азербайджанскую нефть

Заметный рост цен на нефть на мировых рынках связан с достигнутым прогрессом в разработках вакцин от COVID-19 и, соответственно, ожидаемым в скором времени восстановлением спроса на "черное золото"

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Нефть марки Azeri Light, добываемая на блоке месторождений "Азери-Чираг-глубоководная часть Гюнешли", торговалась 23 ноября на уровне 46,28 доллара за баррель, что на 1,5 доллара, или 3,35% больше, чем на торгах днем ранее, сообщает Sputnik Азербайджан.

Это связано с подорожанием базовых марок нефти на мировых рынках, что эксперты объясняют прогрессом, достигнутым в разработках вакцин от коронавируса и оптимистическими ожиданиями восстановления в скором времени спроса на энергоносители.

Так, цена нефти сорта Brent прогнозируется в среднем на уровне 40 долларов за баррель в 2020 году, в 2021 году - 45 долларов за баррель и 50 долларов за баррель в 2022 году, заявляют эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Напомним, что министерство экономики Азербайджана, в зависимости от цен на нефть на мировых рынках в 45, 40 и 35 долларов за баррель, прогнозирует спад ВВП по итогам 2020 года на уровне 2,9%, 3,7% и 4,3% соответственно, а в 2021 году при указанных ценах на нефть прогнозируется рост ВВП на 3,8%, 3,4% и 3% соответственно.

Бюджет Азербайджана на 2020 и на 2021 годы рассчитан с прогнозной ценой 35 долларов за баррель.

Минимальная цена на Azeri Light установилась 21 апреля 2020 года на уровне 15,81 доллара за баррель. Максимальной цены Azeri Light достигала в июле 2008 года - 149,66 доллара за баррель.