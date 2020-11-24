21:37 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Bakıda neft nasosları

На три процента выросла цена на азербайджанскую нефть

© photo: Sputnik / Murad Orujov
Кавказ
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201124/250151083/Na-tri-protsenta-vyrosla-tsena-na-azerbaydzhanskuyu-neft.html

Заметный рост цен на нефть на мировых рынках связан с достигнутым прогрессом в разработках вакцин от COVID-19 и, соответственно, ожидаемым в скором времени восстановлением спроса на "черное золото"

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Нефть марки Azeri Light, добываемая на блоке месторождений "Азери-Чираг-глубоководная часть Гюнешли", торговалась 23 ноября на уровне 46,28 доллара за баррель, что на 1,5 доллара, или 3,35% больше, чем на торгах днем ранее, сообщает Sputnik Азербайджан.

Это связано с подорожанием базовых марок нефти на мировых рынках, что эксперты объясняют прогрессом, достигнутым в разработках вакцин от коронавируса и оптимистическими ожиданиями восстановления в скором времени спроса на энергоносители.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Bloomberg сообщил о возможной смене лидера на рынке переработки нефти

Так, цена нефти сорта Brent прогнозируется в среднем на уровне 40 долларов за баррель в 2020 году, в 2021 году - 45 долларов за баррель и 50 долларов за баррель в 2022 году, заявляют эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Напомним, что министерство экономики Азербайджана, в зависимости от цен на нефть на мировых рынках в 45, 40 и 35 долларов за баррель, прогнозирует спад ВВП по итогам 2020 года на уровне 2,9%, 3,7% и 4,3% соответственно, а в 2021 году при указанных ценах на нефть прогнозируется рост ВВП на 3,8%, 3,4% и 3% соответственно.

Бюджет Азербайджана на 2020 и на 2021 годы рассчитан с прогнозной ценой 35 долларов за баррель.

Минимальная цена на Azeri Light установилась 21 апреля 2020 года на уровне 15,81 доллара за баррель. Максимальной цены Azeri Light достигала в июле 2008 года - 149,66 доллара за баррель.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться